Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента. ФОТОрепортаж

"Утро начал с откровенного разговора с журналистами ведущих иностранных изданий. С представителями CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America и других медиа обсудили возможности и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Во время разговора Разумков объяснил иностранным СМИ, почему парламент работает в напряженном режиме и как это поможет реализовать амбициозные планы экономического роста нашего государства.

"Спасибо за постоянный интерес к украинской повестке дня и интересные вопросы! Это было круто!" - подытожил Разумков.

