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12.09.19 12:14

Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с представителями ведущих иностранных изданий возможности и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Утро начал с откровенного разговора с журналистами ведущих иностранных изданий. С представителями CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America и других медиа обсудили возможности и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Во время разговора Разумков объяснил иностранным СМИ, почему парламент работает в напряженном режиме и как это поможет реализовать амбициозные планы экономического роста нашего государства.

"Спасибо за постоянный интерес к украинской повестке дня и интересные вопросы! Это было круто!" - подытожил Разумков.

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Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 01
Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 02
Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 03
Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента 04

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