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12.09.19 12:25

Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж

Заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал 2 тысячи долларов США у адвоката, который защищал местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За такую ​​сумму следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

Правоохранители задержали капитана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из кафе в центральной части Харькова во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 01
Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 02
Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс 03

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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