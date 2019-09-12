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12.09.19 15:21

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания народные депутаты обсудили случаи "кнопкодавства", зафиксированные в Верховной Раде накануне. Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства.

Далее Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины. Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов. Вместе с тем, первый вице-спикер Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства".

Затем Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Вместе с тем, в СН сообщили: "Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции".

Также Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 12 сентября.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 02

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") показывает что-то на пальцах главе фракции СН Давиду Арахамии.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 03

Арахамия отвечает Кожемякину.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 04

Затем Кожемякин направился в сектор "ЕС".

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 05

Антон Яценко (внефракционный) и Александр Бакумов (СН).

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 06

Вокруг Яценко и Бакумова начинают собираться нардепы.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 07

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов и Михаил Радуцкий (СН)

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 08

Герасимов и Радуцкий продолжают беседовать, активно жестикулируя.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 09

Глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов получил сообщения в виде фото клизмы, а также, очевидно, списка покупок: "Пеленки заканчиваются и нужно купить батон, масло подсолнечное, фрукты и рыбу (склад филе)".

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 10
Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 11

В секторе СН парламентарии Сергей Бабак и Галина Янченко заняты изучением прессы.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 12

Олесь Довгий (внефракционный) дал что-то почитать главе фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 13

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус получил сообщении в чате "Дизель (Криза)"

- "Oksana Markarova оціни ситуацію на митниці. Потрібно зрозуміти чи обєктивною є ця оцінка і якщо так, то що потрібно зробити, щоб проблема вирішилась. До кінця дня маємо вийти на тверезу оцінку ситуації. Якщо буде треба - завтра зберемо нараду на рівні КМУ для вирішення питання", - говорится в сообщениях.

- "Оперативний штаб при Мінінфра створений місяць тому, але він ...", - набирает Герус.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 14

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 15

Братание в секторе СН.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 16

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко очевидно рад беседе с коллегой.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 17

Экс-президент Петр Порошенко (ЕС) здоровается с коллегой.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 18

Владимир Мороз (ОПЗЖ) и Михаил Макаренко (ОПЗЖ) изучают лица коллег.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 19

Сергей Соболев ("Батькивщина") общается с коллегой из СН Бабаком.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 20

Смеющийся президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 21
Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 22

Совещание парламентариев: Степан Кубив ("ЕС", в белой рубашке), Ярослав Дубневич ("За будущее").

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 23

Герасимов обращается к коллегам, ранее общавшихся со Степаном Кубивым.

Смеющийся президиум, Тимошенко изучает документы от Довгого, список покупок для Аристова и общение жестами Арахамии с Кожемякиным, - рабочий день ВР 12 сентября 24

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) беседует с коллегой из "Слуги народа" Галиной Янченко.

Фото: Цензор.НЕТ

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