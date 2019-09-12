Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским провели заседание комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики. Без искусственно затянутых процедур, без пустословных обсуждений и споров - мы начинаем изменения, которые давно назрели. В итоге, наш комитет и команда Бородянского создали максимально эффективный тандем. Мы нацелены на общий результат и многое сделаем вместе", - написал он.

Ткаченко отметил, что только во время заседания, которое состоялось 11 сентября, был рассмотрен ряд важных вопросов, которые не могли сдвинуть с мертвой точки в течение последних 5 лет.

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"Кстати, Владимир сообщил и поражающе досадный факт. Филипп Ильенко ушел с должности председателя Госкино, но оставил "наследство" - утвердил на последнем питчинге проектов на сумму 1.7 млрд грн. Эта сумма втрое превышает годовой бюджет Госкино. То есть расписал на три года вперед все деньги. И это только на фильмы, не считая сериалов и мультфильмов", - сообщил нардеп.

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Фото: Ткаченко/Facebook

"Не стоит говорить об отсутствии критериев распределения средств, но точно стоит их проверить и установить прозрачные правила поддержки украинского кино, чего не было сделано за последние 5 лет, а проведенный питчинг - отменить", - резюмировал Ткаченко.

Напомним, ранее экс-глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко рассказал в интервью Алексею Братущаку на канале Цензор.НЕТ, почему ушел в отставку, о запрете сериала "Сваты", об отношениях с Александром Ткаченко и медаигруппой "1+1", о скандале с фильмом про Стуса, а также о развитии и перспективах украинской киноидустрии. С интервью Ильенко можно ознакомиться по ссылке.