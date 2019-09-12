Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП, передает Цензор.НЕТ.

"9 сентября 2019 г., Окружной административный суд города Киева продолжил подготовительное заседание в рамках слушания иска Киевской патриархии в Министерство культуры Украины о незаконности отмены действия Уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии. По итогам указанного заседания 11 сентября 2019 года судьей Р. Арсирием, вынесено определение об обеспечении иска. В постановлении, среди прочего говорится следующее:

- суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии;

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- подача ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко (Митрополитом Черкасским ПЦУ - Иоанном) заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступу к правосудию;

- суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;

- суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко (Митрополитом Черкасским ПЦУ - Иоанном) любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжению ее имуществом", - сообщили в ПЦУ.

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"Мы еще раз подчеркиваем. Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является незаконным. Цель руководства ПЦУ понятна. Они стремятся навредить репутации и поколебать авторитет Святейшего Патриарха Филарета - как символа борьбы за автокефалию украинского православия и религиозной свободы. Это попытка руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имуществу Киевской патриархии. Борьба за независимую Украинскую Церковь - продолжается", - резюмировали в УПЦ КП.



















Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.