Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мошенник с апреля 2019 требовал $50 тыс. у врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия и демонстрировал поддельные документы, якобы подтверждающие получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником $3 тыс. и задержали его в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали до решения суда.

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