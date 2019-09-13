Радикалы пытались сорвать лекцию, проводившуюся в рамках KharkivPride: экс-нардепа Дония облили зеленкой. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA:Харків в пятницу, 13 сентября.

Инцидент произошел вечером 12 сентября, когда перед началом лекции "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи" к музею пришли около десяти юношей в футболках с символикой праворадикальных организаций.

По словам одного из организаторов лекции Анны Шарыгиной, мужчины пытались сорвать проведение лекции. Георгий Тарасенко, который представляет "Фрайкор", попытки срыва отрицает. Говорит, что его соратники не блокировали вход в музей, а "пришли подискутировать".

Во время "дискуссии" неизвестные облили зеленкой автора лекции, общественного деятеля и экс-нардепа Олеся Дония, а также одного из участников мероприятия.



Фото: UА: Харьков

Вскоре на место прибыли около 20 полицейских. Они оградили оппонентов по "дискуссии" кордоном. Лишь после этого началась лекция. Она прошла во дворе литмузея. Примечательно, что представители "Фрайкора" остались и слушали спикера из-за спин правоохранителей.

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Участников конфликта не задерживали. Никто из пострадавших писать заявления в полицию не стал. Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Пострадавший Доний, комментируя инцидент на своей странице в Facebook, написал следующее: "Впервые в жизни меня облили зеленкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел".

В свою очередь, "Правый сектор" на своей странице в Facebook выложил пост следующего содержания: "Донию намазали вавку на гей-тусовке. Представители правых организаций: "Правый Сектор Харьковщина", "Фрайкора", "Традиция и порядок" хотели посетить "лекцию" представителей ЛГБ "Толерантность, как национальная идея", которое было анонсировано в Литературном музее Харькова, но их не пустили организаторы, а Анна Шарыгина начала кричать: "фашисты, фашисты!", демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения.

После этого на скандального Олеся Дония, который вызвался быть лектором на ЛГБТ тусовке, вылился флакон зеленки. Видимо, он хотел тем показать, что он тоже легко меняет цвета за деньги грантодателей. Ждем продолжения!"



