Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что водитель - житель Луцка спрятал в багажном отделении, закрытом декоративной стенкой и в технологических полостях над колесами автобуса 850 кг сыра.
В результате, правоохранеители изъяли автобус "Рено" украинской регистрации.
Сумма оценки изъятых молокосодержащих продуктов составила почти 130 000 гривен, а автобуса - 470 000 гривен.
Напомним, что на днях пограничники в пункте пропуска "Ягодин" также изъяли 860 кг сыра и рейсовый автобус, перевозивший его.