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13.09.19 11:34

Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его. ФОТОрепортаж

Вечером 12 сентября в пункт пропуска "Ягодин" прибыл рейсовый автобус "Варшава-Луцк", в ходе осмотра которого погранично-таможенная группа обнаружила 850 кг контрабандного сыра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что водитель - житель Луцка спрятал в багажном отделении, закрытом декоративной стенкой и в технологических полостях над колесами автобуса 850 кг сыра.

В результате, правоохранеители изъяли автобус "Рено" украинской регистрации.

Сумма оценки изъятых молокосодержащих продуктов составила почти 130 000 гривен, а автобуса - 470 000 гривен.

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Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 01
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 02
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 03
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 04
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 05
Пограничники ПП Ягодин изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его 06

Напомним, что на днях пограничники в пункте пропуска "Ягодин" также изъяли 860 кг сыра и рейсовый автобус, перевозивший его.

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