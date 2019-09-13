Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что водитель - житель Луцка спрятал в багажном отделении, закрытом декоративной стенкой и в технологических полостях над колесами автобуса 850 кг сыра.

В результате, правоохранеители изъяли автобус "Рено" украинской регистрации.

Сумма оценки изъятых молокосодержащих продуктов составила почти 130 000 гривен, а автобуса - 470 000 гривен.

Смотрите также: За прошедшие сутки на границе с Румынией выявлено 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, стоимостью 0,9 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО













Напомним, что на днях пограничники в пункте пропуска "Ягодин" также изъяли 860 кг сыра и рейсовый автобус, перевозивший его.