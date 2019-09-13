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13.09.19 12:04

Воин батальона "Донбасс" Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Вчера, 12 сентября, около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ, погиб Валерий Георгиевич Шатурский (позывной Череп), 1974 года рождения, младший сержант, военнослужащий 15-го отдельного Славянского полка Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (батальон специального назначения "Донбасс").

Об этом говорится на официальной странице НГУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"12 сентября около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины (батальона спецназначения известного как "Донбасс") - младший сержант Валерий Шатурский получил ранение, не совместимое с жизнью. Командование Операция объединенных сил, воинская часть 3035 НГУ и батальон специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Верны всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда останется в нашем строю, памяти и сердцах", - отмечается в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воин батальона Донбасс Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ 01
Воин батальона Донбасс Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ 02

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