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13.09.19 14:57

С погибшими на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простятся завтра в Николаевской области. ФОТО

Прапорщик, военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты Николай Обуховский погиб 11 сентября около 23.00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 сентября, в селе Луч Витовского района Николаевской области, в 11.00 состоится прощание с Николаем Николаевичем Обуховским, 1986 года рождения, уроженцем села Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области, прапорщиком, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты, погибшего 11 сентября около 23.00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, которым враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с Николаем Обуховским погиб матрос Александр Линчевский из Черкащины.

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У него осталась жена и ребенок.

С погибшими на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простятся завтра в Николаевской области 01

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