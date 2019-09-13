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13.09.19 15:18

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и модель Анна Минюкова встретились в Днепре, чтобы обсудить готовность Центрального моста. Ранее Минюкова пообещала раздеться догола, если мост будет полностью отремонтирован к 14 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюковой в фейсбуке.

"Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию?" - написла она, опубликовав фото с Богданом.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 01

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, девушка модельной внешности Анна Минюкова пообещала раздеться догола, если Центральный мост откроют для движения транспорта к 14 сентября.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 02

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия 03

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