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13.09.19 15:53

С погибшими на Донбассе морпехом Александром Линчевским простятся завтра на Черкасщине. ФОТО

Матрос, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты Александр Линчевский погиб 11 сентября около 23.00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 сентября, в селе Матусов Шполянского района Черкасской области, в 11.00 состоится церемония прощания с Александром Валерьевичем Линчевским, 1998 года рождения, матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты, который погиб 11 сентября около 23.00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, которым враг прикрывал в работу своего снайпера.

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Как вспоминают о нем побратимы: "Матрос Линчевский Александр на службе зарекомендовал себя как человек, который не боится выполнять поставленные задачи, всегда знал что делать и как правильно это сделать, относительно недавно на службе, но уже пользовался авторитетом среди своих братьев по оружию. Всегда хотел учиться и совершенствовать себя в военном деле, он служил срочную службу, но когда узнал, что батальон едет на выполнение задач в ООС, подписал контракт и не сомневаясь поехал со своими побратимами".

12,13 и 14 сентября в Шполянском райне объявлен траур, сообщает Шполянская районная государственная администрация.

С погибшими на Донбассе морпехом Александром Линчевским простятся завтра на Черкасщине 01

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