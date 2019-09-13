Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.09.19 16:47

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у "Слуги народа" и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции.

Затем Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Кроме того, заседание Рады посетил освобожденный политзаключенный Балух, зал приветствовал его аплодисментами.

Тем временем, Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности.

В итоге к 14.15 Рада рассмотрела все вопросы повестки дня и закрыла заседание.

Очередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в среду, 18 сентября в 10.00.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 01

Роксолана Пидласа (СН) беседует с Богданом Яременко (СН), а Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС) с Александром Ткаченком (СН). 

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 02

Тем временем, глава фракции СН Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко (СН) беседуют с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 03

Давид Арахамия беседует с коллегами по фракции: Юлия Яцик, Евгений Шевченко, Андрей Жупанин, Игорь Марчук и Александром Бакумовым (слева направо).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 04

Глава фракции "Батькивщина" беседует за колонной с вице-спикером Еленой Кондратюк.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 05

Андрей Иванчук (внефракционный) беседует с Еленой Винтоняк (СН).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 06

Андрей Богданец ("Слуга народа") увлечен перепиской в своем телефоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 07

Сектор "ЕС": сопредседатель фракции Артур Герасимов, экс-спикер Андрей Парубий, Михаил Бондар, Нина Южанина, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 08

"Когда Радуцкий обнимает не тебя, а бородатого соседа": Михаил Радуцкий (СН) обнимает и что-то говорит на ухо Никите Потураеву (СН). Тем временем, Евгения Кравчук (СН, справа) разговаривает по телефону, а Виктория Кинзбурская (СН, слева) также читает что-то в своем смартфоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 09

Вадим Галайчук (СН) увлечен перепиской в смартфоне.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 10

Тем же занят и его коллега Андрей Клочко (СН). В частности, он вел переписку с нардепом от ОПЗЖ по голосованию за роспуск ЦИК.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 11

Тем временем, Иванчук беседует с другим депутатом из "Слуги народа" Пидласой.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 12

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух (по центру), Мустафа Джемилев (ЕС, слева) и Ахтем Чийгоз (ЕС, справа).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 13

Нардепы приветствовали Балуха аплодисментами.

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 14

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 15

Дмитрий Лубинец ("За будущее", слева) и Александр Герега ("За будущее", справа).

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 16

Нардеп-мажоритарщик Игорь Васильев ("Слуга народа") голосует "за".

Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у Слуги народа и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября 17

Денис Герман (СН). Сегодня он вел переписку о выставлении счетов на 714 тыс. грн.

Фото: Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100