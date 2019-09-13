"Нацкорпус" развесил в Харькове таблички с названием "проспект Петра Григоренко". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Активисты "Национального корпуса" принесли с собой десять табличек с надписью "проспект Петра Григоренко", лестницу и подручные инструменты. Они разместили эти таблички на зданиях ниже табличек с названием "проспект Маршала Жукова", которые коммунальщики ранее установили на зданиях на высоте 3-го этажа.

Действиям активистов никто не препятствовал.

После развешивание табличек около полусотни активистов провели акцию у памятника Жукову. Они установили рядом с монументом десяток стендов с фотографиями памятника Ленину, свергнутого осенью 2014 году на площади Свободы, и экран, на котором демонстрировался документальный фильм о Жукове, который посылая солдат на смерть, говорил, что "бабы еще нарожают".

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Как пояснил журналистам лидер областной организации "Национального корпуса" Константин Немичев, инициатива размещения табличек не согласована с властями: "Это наш выбор. Считаем, что именно так мы помогли Кернесу (Геннадий Кернес, мэр Харькова. - Ред.) выполнить решение окружного суда о запрете возврата названия сталинского маршала проспекту".

Отвечая на вопрос о том, как организация будет действовать, если в апелляции власть обжалует решение суда, Немичев сказал: "Будем продолжать свои акции. Местные жители - а я сам здесь живу - нас поддержат".

Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

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Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.