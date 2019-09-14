Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60 тыс. грн взяточник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении СБ Украины.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Киева.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.





