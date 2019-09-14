Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зона отдыха сквера "Прибрежный" - это 3,8 га открытого пространства. Сквер разделен на зоны, где есть площадки для детей и взрослых. На территории есть фонтаны, газоны, много деревьев, водный аттракцион, карусели, достаточное количество скамеек, а также туалет. Главную аллею вдоль Набережной Победы и пешеходные дорожки устланы нескользкой гранитной плиткой. Сквер доступен для всех посетителей.



"Это действительно незабываемый День города. Мы очень ждали этот парк и, знаете, боялись разочароваться. Но в действительности это превзошло ожидания. Супер", - рассказала днепрянка Алина.



Ольга пришла к новому скверу вместе с семьей. Говорит, для ее четырехлетней девочки это, пожалуй, будет новым любимым местом для прогулок.



"Мы вообще-то на левом берегу живем. И ради такого можно и проехаться. Моя дочь в восторге: вот она, бегает фонтаном. Знаете, я на самом деле переживаю, чтобы все это не испортили. Это необычайная красота, которую мы должны беречь", - убеждена женщина.



Главная изюминка сквера - лазерное световое аудиовизуальное шоу. Его делают с помощью специального светового оборудования с особо узкой оптикой. В свое время такие принадлежности использовали на всемирно известном нью-йоркском небоскребе "Empire State Building".



С помощью специальных программ инсталляция транслирует лазерную графику на кроны деревьев, растущих на противоположной стороне косы. Прожекторы могут работать на расстоянии в пол километра. Все это происходит под музыкальное сопровождение.



Это сложная инженерная и светотехническая работа. К открытию - инсталляцию неоднократно тестировали.



Сейчас тематика шоу связана с Днепром - его историей и символами. Ее в сквере встретили аплодисментами. Немало горожан танцевали под открытым небом.



В целом программа светового лазер-шоу способна создавать разные образы. Так, в остальные дни инсталляции свяжут с временами года. Кроме этого, здесь есть возможность делать короткие шоу с графическими образами. Эти сюжеты также расскажут о городе.



"Замечательный вечер. Меня действительно переполняют эмоции. Когда ты воочию видишь то, что создано руками городской власти во всех этих цветах. Это трудно описать словами. Пожалуй, за последние годы, а скорее, что и никогда, такого подарка мэрия еще не делала горожанам. Большая благодарность всем строителям, проектантам, архитекторам, которые делали это. И самая большая благодарность - людям. Ведь все, что мы делаем, это - за счет наших земляков, налогоплательщиков. Этот сквер - для всех жителей города", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.



Мэр также подчеркнул, что дальше строители возьмутся за расширение территории. При этом отдыхать горожанам это не помешает.













