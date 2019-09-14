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14.09.19 12:14

Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Днепр, где решил прокатиться на троллейбусе вместе с городским мэром Борисом Филатовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На первом фото Зеленский и Филатов сидят рядом, в то время как троллейбус от аэропорта едет в город. Там глава государства вероятно ознакомится с качеством ремонта Центрального моста, который Филатов обещал закончить к 14 сентября.

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Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 01
Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 02
Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым 03

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

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