"Игры непокоренных" стартовали в Киеве, соревнования открыл президент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соревнования проходят на столичном стадионе "Пионер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пусть осуществится мечта всех, кто хочет попасть в Национальную сборную Украины. И пусть в 2020 году в Нидерландах наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом", - сказал во время открытия мероприятия президент Владимир Зеленский.

Участие в соревнованиях принимают более 200 украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Все фото - "Укринформ".

В течение дня для гостей на стадионе будет действовать несколько спортивно-развлекательных площадок и фудкорт, а для детей предусмотрена специально оборудованная детская зона с подготовленными нянями и аниматорами. Программа развлечений спланирована таким образом, чтобы и участникам, и гостям соревнований было комфортно находиться на Играх весь день.



















Также на Цензор.НЕТ: 166 ветеранов и военнослужащих приняли участие в финальных тестированиях для участия в "Играх Непокоренных", - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Игры Непокоренных" - это крупнейшие в мире международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания, выполняя свои служебные обязанности. Каждые Игры объединяют сотни бойцов и их семей, становятся площадкой для взаимной поддержки и обмена опытом, свидетельством несокрушимости духа защитников для тысяч зрителей, наблюдающих за их соревнованиями с трибун. Украина присоединилась к Играм Непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто.