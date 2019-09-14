Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная) в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение", - говорится в сообщении.

Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.

Читайте также: ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов













Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.