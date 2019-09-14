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14.09.19 15:20

Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Освобожденные из российского плена украинские моряки прибыли в Одессу на самолетах Ан-26 вместе со своими родственниками. Их встречали сослуживцы и волонтеры.

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ

"Пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная) в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение", - говорится в сообщении.

Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.

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Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 01
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 02
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 03
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 04
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 05
Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы 06

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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