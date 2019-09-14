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14.09.19 19:56

С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В селе Луч Витовского района Николаевской области 14 сентября простились с Николаем Обуховским, прапорщиком, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Николай Обуховский родился 10 октября 1986 года в селе Большая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. На фронте находился с начала войны, прошел бои за Дебальцево. Служил прапорщиком в 1-м отдельном батальоне морской пехоты. У него осталась мать, сестра, жена и маленькая дочь.

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С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 01
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 02
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 03
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 04

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С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 05
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 06
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 07
С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине 08
Фото: nikcenter.org

Напомним, Николай Обуховский погиб 11 сентября около 23:00 в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, кем враг прикрывал работу своего снайпера. Вместе с ним погиб матрос Александр Линчевский с Черкащины.

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