Бойца 101-й бригады охраны Вадима Федорченко, погибшего под Дебальцево в 2015 году, перезахоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Близнюковской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"После идентификации путем генетической экспертизы в рамках реализации гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" 13 сентября 2019 года был доставлен в с. Павловка Верхнесамарского сельского совета Близнюковского района для перезахоронения по месту жительства родителей гроб с останками старшего солдата Федорченко Вадима Александровича - военнослужащего Вооруженных сил Украины как такого, что раньше (от 09.02.2015) числился пропавшим без вести. 14 сентября на кладбище с. Павловка состоялись мучительные минуты прощания с Вадимом Федорченко", - отмечается, в частности, в сообщении.

13 сентября гроб с телом Героя после эксгумации доставили в Харьковскую область.

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Вадим Александрович Федорченко родился 26 декабря 1984 года. После окончания школы в 2012 году поступил в Лозовской лицей по специальности "рихтовщик кузовов и электросварщик" и на заочную форму обучения в Лозовской автодорожный колледж на факультет "ремонт двигателей".

В октябре 2013 года Вадим Федорченко был призван на срочную службу, а 3 августа 2014 года подписал контракт до окончания особого периода. Служил в 101-й бригаде охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечают в Близнюковской РГА, 9 февраля 2015 года Вадим вместе с майором Никитой Недоводиевым уехал из города Дебальцево в город Харьков за шинами к БМП. Последняя связь с родителями была в 7:30. В 9:00 на звонки не отвечал, на связь больше не выходил. Район дороги возле села Логвиново был бесконтрольным. Блокпост, который контролировал территорию, был снят. ВСУ, проходившие по этой дороге попали во вражескую ловушку. КАМАЗ "Шайтан", управляемый Вадимом, был обстрелян.

В этом бою погибли 26 украинских защитников, а двое считались пропавшими без вести. Вадим Федорченко был одним из них.

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Остатки солдата с жетоном на имя Федорченко В.А. (Номер тела 364/л) были найдены и привезены 13 марта 2015 года из района Дебальцево и идентифицированы как военнослужащий 101 бригады охраны ГШ. Был похоронен как временно неустановленный защитник Украины реестр №5752 на Краснопольском кладбище города Днепра.

С 2 августа 2015 года по июль 2019 года Федорченко В.А. считался пропавшим без вести. В июле 2019 года по ДНК родителей было подтверждено совпадение с ДНК Вадима Федорченко, военнослужащего Вооруженных сил Украины.

За время службы Вадим Федорченко получил награды:

- Грамоту солдату "За усердие, разумную инициативу и добросовестное выполнение служебных обязанностей";

- Грамоту старшему солдату "За совесть и самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге, смелость, решительность и инициативную активность, выявленные в ходе выполнения боевых задач по защите независимости, территориальной целостности Украины и по случаю 23 годовщины Вооруженных сил Украины" (2014) .

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Имел многочисленные награды:

Нагрудный знак "Ветеран Войны". Нагрудный знак от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Муженко В.Н. "За образцовую службу". Медаль от патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета "За жертвенность и любовь к Украине".

Похоронили погибшего бойца на сельском кладбище. У него остались родители.

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Фото: Районна газета "Нове житя", смт Близнюки







Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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