Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.
"Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) вместе с дипломатами Посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island – Славянск и Старобельск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить ВМС Украины.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.
В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.