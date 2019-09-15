Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
15.09.19 08:40

Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов. ФОТОрепортаж

Украину на соревнованиях Invictus Games-2020 в Гааге будут представлять 20 украинских военных с боевыми ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сформировали национальную сборную Украины для участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных-2020" по результатам спортивного турнира.

Участие в соревнованиях приняли более 200 участников - украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Напомним, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер", президент Украины Владимир Зеленский торжественно открыл Национальные соревнования "Игры Непокоренных", которые являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Нидерландах.

В прошлом году украинская сборная на "Играх непокоренных 2018" завоевала 20 медалей.

Смотрите также: 166 ветеранов и военнослужащих приняли участие в финальных тестированиях для участия в "Играх Непокоренных", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 01
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 02
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 03
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 04
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 05
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 06
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 07
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 08
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 09
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 10
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 11
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 12
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 13
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 14
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 15
Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 16Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов 17

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100