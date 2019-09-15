Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Роман Бурко.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты", - написал волонтер.

Экспедиционное судно USNS Yuma проходит Босфор

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В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".