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15.09.19 13:38

Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 14 сентября, серьезный пожар практически полностью уничтожил развлекательный комплекс Bora Bora Beach Club.

пожар

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ветер и сухая погода способствовали тому, что пламя мгновенно охватило площадь в 500 кв. м. Дым затянул весь Гидропарк. Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем.

"Пожар удалось потушить через час. Над тушением огня работала сотня спасателей. Спасти пляжный клуб не удалось, он сгорел практически дотла", - говорится в сообщении.

Во время возгорания в комплексе была лишь охрана. К счастью, никто не пострадал.

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Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 03
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Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 05
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 06
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 07
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 08
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 09
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 10
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 11
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 12
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 13

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