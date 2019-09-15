Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ветер и сухая погода способствовали тому, что пламя мгновенно охватило площадь в 500 кв. м. Дым затянул весь Гидропарк. Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем.

"Пожар удалось потушить через час. Над тушением огня работала сотня спасателей. Спасти пляжный клуб не удалось, он сгорел практически дотла", - говорится в сообщении.

Во время возгорания в комплексе была лишь охрана. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также: 5-летний мальчик сгорел в стоге сена в Одесской области, - полиция

























