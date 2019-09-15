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15.09.19 14:48

Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали начальника и заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого отряда Госпогранслужбы при получении ими неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации пограничники через подчиненных наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных жителей - за деньги они способствовали противоправному перемещении табачных изделий из Украины в Румынию.

Задержание пограничников произошло в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

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Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 01
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 02
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 03
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 04

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