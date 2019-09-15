Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации пограничники через подчиненных наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных жителей - за деньги они способствовали противоправному перемещении табачных изделий из Украины в Румынию.
Задержание пограничников произошло в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.
Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.