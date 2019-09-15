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15.09.19 15:26

"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта. ФОТО

Ремонт одного вагона стоит 10,5 млн гривен, это вдвое дешевле, чем покупка нового. Всего у перевозчика около 200 подлежащих ремонту плацкартных вагонов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - сказано в сообщении.

Такой ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 14 лет. Его стоимость - 10,5 млн гривен - в 2 раза дешевле, чем покупка нового вагона.

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Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

В этом и прошлого года "Укрзализныця" провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов, сообщили в компании. Всего перевозчик эксплуатирует 1200 плацкартных вагонов. Их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

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Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 01
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 02
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 03
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 04

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