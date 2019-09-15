"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - сказано в сообщении.

Такой ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 14 лет. Его стоимость - 10,5 млн гривен - в 2 раза дешевле, чем покупка нового вагона.

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Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

В этом и прошлого года "Укрзализныця" провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов, сообщили в компании. Всего перевозчик эксплуатирует 1200 плацкартных вагонов. Их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

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