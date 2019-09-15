Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столичном марше приняли участие несколько тысяч человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Они собрались в парке Шевченко. Многие пришли с домашними питомцами, некоторые – сами облачились в костюмы животных.

Автор фото и видео – Олег Богачук

С расположенной у памятника Тарасу Шевченко сцены перед зоозащитниками выступили певица Джамала, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун и солистка группы "Крихітка" Александра Кольцова. Был на митинге и бывший народный депутат Олег Ляшко.





Участники акции требовали запретить эксплуатацию животных, работу притравочных станций, массовое убийство бездомных животных. Они призывали отказаться от использования животных для тестирования косметики и парфюмерии. А для зверей, пострадавших от деятельности человека, открыть реабилитационные центры.

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Из парка Шевченко они прошли по ул. Владимирской до Михайловской площади, а оттуда отправились в Мариинский парк.

Подобная акция проходит в Украине уже в третий раз. По словам организаторов, в этот раз шествия состоялись в 24 городах и на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Там участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.