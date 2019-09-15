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15.09.19 20:59

Баннер с Медведчуком и выделенными словами "ад" и "кат" вывесили болельщики "Динамо" во время матча с "Десной". ФОТО

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура УПЛ с "Десной" вывесили баннер с изображением одного из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

На баннере фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными словами "ад" и "кат", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Баннер с Медведчуком и выделенными словами ад и кат вывесили болельщики Динамо во время матча с Десной 01

Отмечается, что Виктор Медведчук - давний партнер владельцев "Динамо" братьев Суркисов и кум президента РФ Владимира Путина.

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В советское время он был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, умершего в 1985 году в России в тюремном карцере лагеря особого режима.

Медведчука часто обвиняют в том, что он защищал Стуса с нарушением адвокатской этики. Медведчук пытался добиться, чтобы из фильма о Стусе были убраны сцены с ним, а недавно подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, работающего над книгой о Стусе.

Отметим, что матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Десной", проходивший на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 1:2.

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