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16.09.19 09:04

"Нет высшей чести, чем играть за родную Страну": первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса. ФОТОрепортаж

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский принес своей сборной второе очко и сравнял счет в поединке Кубка Дэвиса в первой группе Евро-Африканской зоны Венгрия-Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Теннисный портал Украины.

Лидер украинской сборной оказался сильнее первой ракетки команды Венгрии Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6(3).

Поединок продолжлся 2 часа 59 минут. Всю третью партию Стаховский лидировал с брейком, однако не сумел подать на матч при счете 5-4.

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 01

Судьба встречи решилась на тайбрейке. Стаховский сумел реализовать свой первый же матбол.

Сам Стаховский на своей странице в Facebook написал следующее: "Нет высшей чести, чем играть за родную Страну, за честь Желто-голубого флага, за Гимн от слов которого гусиные мурашки по коже, за Команду которая независимо от результата будет стоять вместе бок о бок".

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 02

Отметим, что Фучович сейчач занимает 65-ю строчку мировой классификации. Ранее в этом году он входил в топ-40 мирового рейтинга.

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Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 03

Победитель матча Венгрия-Украина определится в пятом матче - Илья Марченко встретится с Аттилой Балашем.

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 04
Фото: Теннисный Портал Украины / Tennisua

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 05

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