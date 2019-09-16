"Нет высшей чести, чем играть за родную Страну": первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Теннисный портал Украины.

Лидер украинской сборной оказался сильнее первой ракетки команды Венгрии Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6(3).

Поединок продолжлся 2 часа 59 минут. Всю третью партию Стаховский лидировал с брейком, однако не сумел подать на матч при счете 5-4.

Судьба встречи решилась на тайбрейке. Стаховский сумел реализовать свой первый же матбол.

Сам Стаховский на своей странице в Facebook написал следующее: "Нет высшей чести, чем играть за родную Страну, за честь Желто-голубого флага, за Гимн от слов которого гусиные мурашки по коже, за Команду которая независимо от результата будет стоять вместе бок о бок".

Отметим, что Фучович сейчач занимает 65-ю строчку мировой классификации. Ранее в этом году он входил в топ-40 мирового рейтинга.

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Победитель матча Венгрия-Украина определится в пятом матче - Илья Марченко встретится с Аттилой Балашем.



Фото: Теннисный Портал Украины / Tennisua