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16.09.19 11:20

Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак посетили район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ

В Донецкой области командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил делегацию с ситуацией в районе проведения операции, а также в общем, в регионе.

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Кравченко подчеркнул, что объявленное с 21 июля перемирие "имело положительные последствия" исключительно на начальном этапе.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до 20 и более. Всего с объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более 500 раз, из них 80 - из запрещенного вооружения", - отметил он.

Также Кравченко добавил, что факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать ответный огонь.

Загороднюк ознакомился со структурой, задачами, которые стоят перед личным составом подразделений операции Объединенных сил. Он также обсудил с главами Донецкой и Луганской областных государственных администраций актуальные вопросы, требующие немедленного решения.

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"В течение пребывания в районе проведения ООС Загороднюк, Хомчак и Кравченко посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 01
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 02
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 03
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 04
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 05

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