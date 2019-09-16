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16.09.19 12:06

Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Белгород-Днестровском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали, предварительно, 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется.

Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция 01

Происшествие произошло в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция 02

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