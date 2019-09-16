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16.09.19 12:45

Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС. ФОТО

Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

"Для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба Украины организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативности процесса оформления паспортов поспособствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, а также взаимодействие с омбудсменом Людмилой Денисовой.

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Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС 01
Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС 02

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