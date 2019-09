Фонд "Таблеточки" устроил Праздник победителей для 150 детей со всей Украины, поборовших рак. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на данные фонда.

Дети спроектировали Больницу детства для международного проекта Little Inventors и установили рекорд Украины на наибольшее количество писем с обещаниями в будущее.

Киевлянке Валентине Жадько в минувшую субботу исполнилось 16 лет. Несколько лет назад Валентина не могла и мечтать об обучении в школе, прогулках с друзьями и путешествиях: у девушки был рак крови. Сегодня киевлянка Валя - 11-классница и те времена вспоминает без страха. Ведь она - онкопобедительница: ребенок, победившей рак.

Рак излечим. Именно об этом говорили дети, родители и врачи на Празднике Победителей, которое третий год подряд организует благотворительный фонд "Таблеточки".

Несколько лет назад Валя прошла трансплантацию костного мозга в Италии, и о тех временах она вспоминает легко и с юмором.

"Однажды итальянские врачи делали мне наркоз, анестезиолог-то ввел, а потом говорит: Ха-ха, это не то! Давайте заново", - улыбается девушка.

Фото: Фонд "Таблеточки"

О детском раке можно и нужно говорить, уверен врач-онколог НДСБ "Охматдет" Александр Лисица, который уже проводит сложное лечение - трансплантации костного мозга.

"Дети дают мне больше, чем я им. Бывает, захожу в палату с натянутой улыбкой, только чтобы поднять детям настроение, а выхожу из настоящей", - поделился врач.

Мастер-классы, выступления звезд на сцене, спортивные соревнования, конкурсы, фокусы и, конечно, много общения и объятий друзей - это то, чем всегда наполнен Праздник Победителей. А еще - это прекрасное место, чтобы напомнить, каким должен быть путь настоящего супергероя, который выиграл битву с раком.

"Вы должны стать ориентиром для тех, кто сейчас борется с болезнью, - обратилась к детям Дарья Брыкайло, соучредитель проекта Soul Sisters, который поддерживает онкобольных женщин. - Не стесняйтесь открыто говорить о раке и о собственном опыте. Это поможет тем, кто прямо сейчас в больнице".

В завершение праздника гости спроектировали "Хорошую больницу" - больницу, в которой дети не будут терять детство во время лечения. Проект состоялся при поддержке международной организации Little Inventors: после презентации все предложения собрали и отправили на сайт организации, где впоследствии опубликуют, а лучшие - воплотят в жизнь.

А еще каждый участник праздника пообещал себе осуществить свою мечту в ближайшее время. Дети написали рекордное количество обещаний для себя в будущем к Всемирному дню борьбы против рака в рамках международного проекта "Я и я буду" (I am and I will).

Благотворительный фонд "Таблеточки" борется с детским раком в Украине с 2011 года. За это время фонд предоставил адресную помощь более 4000 детей на сумму более 195 млн грн. Третий год подряд фонд организует Праздник победителей, ведь говорить о выздоровлении от рака и праздновать победу важно. Это лучшая мотивация и поддержка для тех, кто сейчас на пути к победе над болезнью.