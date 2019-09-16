Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.09.19 15:12

Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок. ФОТО

Этой ночью в Дарницком районе Киева трое мужчин напали на полицейского после сделанного им замечания.

нападение,полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так "отдыхала" компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок.

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

Читайте также: Полицейские задержали угнанный "BMW" в Днепровском районе столицы, один из злоумышленников ранен, троим удалось сбежать

После этого все трое из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также перелом двух ребер. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок 01
Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок 02

Смотрите также: Полицейские задержали банду разбойников, которые с металлическими битами грабили столичные заведения. ФОТОрепортаж

"Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи", - добавил Пьятниковский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100