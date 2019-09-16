Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так "отдыхала" компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок.

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

Читайте также: Полицейские задержали угнанный "BMW" в Днепровском районе столицы, один из злоумышленников ранен, троим удалось сбежать

После этого все трое из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также перелом двух ребер. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.





Смотрите также: Полицейские задержали банду разбойников, которые с металлическими битами грабили столичные заведения. ФОТОрепортаж

"Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи", - добавил Пьятниковский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.