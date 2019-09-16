СБУ ликвидировала преступную группу, торговавшую оружием в Одесской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечется: "Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Измаила переделывали огнестрельное оружие в автоматическое для продажи, в частности представителям криминальных кругов региона. Был также задокументирован факт продажи злоумышленниками двух боевых гранат.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили 2 единицы огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотических средств.

Участников группировки задержаны, им объявлено подозрению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Измаильского местной прокуратуры Одесской области".

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