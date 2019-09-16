"Тайна досудебного расследования", - НАБУ не дает информацию о расследовании заявлений Богдана о предложении взятки в $20 млн. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент правовые основания предоставлять запрашиваемую вами информацию отсутствуют", - сказано в ответе.

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Бюро отказалось сообщать данную информацию, так как она является тайной досудебного расследования.

Ссылаясь на ст. 222 Криминального процессуального кодекса, НАБУ заявило, что данная информация может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в каком они признают возможным.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

14 августа мэр Киева Виталий Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.