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16.09.19 21:36

Погибшего на Донбассе украинского воина Максима Кондратюка похоронят 17 сентября на Хмельнитчине. ФОТО

17 сентября, в городе Красилов Хмельницкой области, в 13.00 на центральной площади города начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Максимом Владимировичем Кондратюком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Максим Кондратюк, 1993 года рождения, житель Хмельницкого, старший сержант, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, который 10 сентября во зоне проведения операции Об соединенных сил получил крайне тяжелые огнестрельных осколочных ранений, от которых скончался 14 сентября во Харьковском военном госпитале.

Утром с Максимом Кондратюком попрощаются побратимі в расположении воинской части. Похоронят военнослужащего на местном кладбище.

У него остались родители, жена и дочь.

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Погибшего на Донбассе украинского воина Максима Кондратюка похоронят 17 сентября на Хмельнитчине 01

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