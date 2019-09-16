С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Терен.

Михаил Цымбалистый, 1985 года рождения, уроженец села Увисла Гусятинского района Тернопольской области, житель Тернополя, майор, военнослужащий одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины. который погиб 13 сентября вечером во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.

Чин погребения состоялся на Микулинецком кладбище Тернополя. У погибшего военнослужащего остались родители (отец - подполковник запаса) и брат (подполковник ВСУ).

Михаил Цымбалистый посмертно награжден высшей военной наградой разведки Украины - "Звездой Славы".

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Видео - ІNTB











Фото - Терен.