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17.09.19 12:57

За сутки произошли два ДТП с украинскими микроавтобусами на востоке Польши. ФОТО

В Польше в понедельник и во вторник произошли две аварии с украинскими микроавтобусами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

Сегодня утром на автомагистрали A4 в населенном пункте Роза на Подкарпатье на востоке Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинскими номерными знаками. Автомобиль въехал на скорости в отбойник и перевернулся. ДТП произошло на отрезке Тарнув-Дембица.

Микроавтобусом путешествовали девять украинцев. Все собственными силами смогли выйти из салона транспортного средства. Автострада в направлении Ряшева была некоторое время заблокированной.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

Вчера на этой же автомагистрали A4 - на этот раз на отрезке пути в Крапковицкий повет - случилась подобная ДТП. Там тоже перевернулся микроавтобус с украинскими номерами.

По словам полиции, 26-летний водитель, гражданин Украины, двигаясь в направлении Катовиц, не заметил предупредительных знаков с информацией об изменении организации дорожного движения в районе отрезка автомагистрали, где идет ремонт. После наезда на бетонное ограждение, транспортное средство перевернулось.

22-летнего пассажира, гражданина Украины, госпитализировали.

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За сутки произошли два ДТП с украинскими микроавтобусами на востоке Польши 01
За сутки произошли два ДТП с украинскими микроавтобусами на востоке Польши 02

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