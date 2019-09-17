Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве. ФОТОрепортаж

Идея организовать фестиваль на базе Дома-музея Михаила Булгакова принадлежит основателю благотворительного фонда "Культурные новации", арт-бизнесмену, букинисту Владиславу Трубицину, который уже давно дружит, сотрудничает с музеем и помогает ему, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы с Музеем – давние друзья и заядлые булгаковеды, нам нравится популяризовать работы и знакомить с жизнью великого мастера жителей столицы и её гостей. И поскольку формат фестиваля имеет наиболее широкий охват и специфику интерактивного вовлечения, мы решили сделать на Андреевском новую "изюминку", новую "визитную карточку" спуска, "прописав" здесь ежегодный сентябрьский Булгаков-FEST. И, глядя на количество молодёжи, заинтересованной в активностях фестиваля, я понимаю, что мы выбрали правильное место, время и формат для формирования новой культурной традиции, для современного прочтения классики, для актуализации традиции неторопливого, вдумчивого чтения", - сказал Владислав Трубицин.

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"На полдня участники и зрители фестиваля погрузились в слегка тревожную, но такую притягательную атмосферу, сотканную из магии по-булгаковски – воландовские проделки и провокации, тёмные лестницы музея, наполненные духом мистицизма и артефактами другой эпохи, где зазевавшихся посетителей ловили врасплох вдруг ожившие герои – клетчатый человечек с треснувшим пенсне, невероятных размеров говорящий кот Бегемот и, чего хуже, сам Воланд... Чтецы прочли лучшие фрагменты из любимых произведений Булгакова, для детей был установлен скалодром и детская площадка с лаунж-зоной для родителей. Стилизованные в духе 30-х годов, фото-зоны способствовали созданию памятных кадров, а фуд-корты потешили гастрономические притязания гостей фестиваля", - говорится в сообщении.

В шатре в сквере Слипака на мягких пуфах расположились те, кому ближе кинотворчество по мотивам Михаила Булгакова – здесь крутили "Собачье сердце", "Ивана Васильевича" и др.

Любителей чтения порадовали сразу 4 книжные новинки о жизни и творчестве Булгакова, его "киевском периоде", которые увидели свет благодаря меценатской деятельности Владислава Трубицина и были презентованы в рамках фестиваля. Театр на Подоле открыл свои двери для книжной лавки, где посетители могли удовлетворить взыскательные интеллектуальные запросы.

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Ближе к вечеру гостей развлекали акустической живой музыкой украинские коллективы – Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник и clan, и Лиловый. Под открытым небом собрались тысячи киевлян.