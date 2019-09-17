Первый приоритет - евроатлантическая интеграция, - глава Минобороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Перед встречей иностранные военные дипломаты вместе с руководством Министерства обороны Украины приняли участие в церемониале почтения погибших защитников Украины в Зале Памяти на территории оборонного ведомства.

Во время брифинга глава оборонного ведомства поблагодарил представителей стран-партнеров за непоколебимую поддержку Украины в различных сферах, подчеркнул неизменность выбранного стратегического курса Украины, подчеркнул важность стратегических отношений и проинформировал иностранных гостей о главных приоритетах военного ведомства на пути реформ.

"Первым и бескомпромиссным приоритетом для нас является евроатлантическая интеграция, - отметил Андрей Загороднюк. - Мы четко определили членство в НАТО своей стратегической целью, поэтому сейчас сосредоточились на установлении более тесных отношений с нашими партнерами, увеличении количества международных мероприятий в рамках нашего сотрудничества и внедрении стандартов Альянса в деятельности Минобороны и Вооруженных Сил Украины".

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Министр обороны проинформировал военных атташе о ходе военной реформы в Украине и подчеркнул, что для Минобороны актуальным на сегодня является обеспечение прозрачности и эффективности бюджета, осуществления закупок на основе нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции и злоупотреблениям в этой сфере, переход к современным стандартам системы военного образования и тому подобное.

"Мы должны достичь быстрых и качественных изменений в принципах комплектования и мотивации персонала, бороться за талантливых людей и внедрить лидерство в западном стиле, в том числе через профессионализацию наших военнослужащих и работников, улучшение профессионального военного образования, - отметил Загороднюк. - Чрезвычайно важным для нас в этих стремлениях была и остается поддержка со стороны стран НАТО и ЕС".

Говоря о планах оборонной реформы, министр обороны отметил необходимость создания оптимальной структуры, способной решать весь спектр текущих и возможных будущих угроз, внедрения новой модели управления обороной, включающей демократический гражданский контроль в соответствии со стандартами и принципами НАТО.

Общаясь с представителями военно-дипломатического корпуса, Загороднюк заверил их в поддержке и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС и выполнении всех международных обязательств и программ по сотрудничеству между оборонными ведомствами Украины и стран-партнеров.



Фото: пресс-служба Минобороны