"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт". ФОТО

Об этом сообщает "Твой город", передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, щиты с подобным текстом без содержания должны установить также в других районах Львовской области.

Оказалось, что департамент культуры, национальностей и религий ЛОГА провел соответствующий тендер еще в мае. Победителем стало ООО "Дорожные знаки", которое предложило выполнить работы дешевле предлагаемой суммы - за 581 тыс. грн вместо 600 тыс.

Договор с победителем заключили 12 июня, а 1 июля заключили дополнительный договор, в котором говорилось об "улучшении качества предмета закупки". Полностью выполнить работы подрядчик обязывался до 31 декабря 2019 года.

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На тендере ООО "Дорожные знаки" согласовали следующие щиты, пишет Центр общественного мониторинга и исследований.















"Инглиш из Сколе имеет продолжение - таких знаков и перлов десятки! 600 тыс. гривен уже получил подрядчик, выигравший тендер на разработку обозначения исторических памятников.

На сам тендер он подал все эти картинки как предложение, и он победил! И ему заплатили! И это видели все члены тендерного комитета, которые ставили свои подписи, когда признавали его победителем", - отмечают в ЦОМ.

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В центре также заявили, что сообщали в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили.

Согласно информации ведомства, ООО "Дорожные знаки" зарегистрировано в селе Черляны Городокского района. Его руководителем является Виктор Мельничук. Предприятие работает на рынке уже более 17 лет. Его основным видом деятельности является "производство различных металлических изделий".