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17.09.19 16:10

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт". ФОТО

Вблизи города Сколе Львовской области обнаружен щит с информацией для иностранных туристов, на котором "повітовий провідник ОУН" переведен как "oun owner air condition", что является набором слов "ОУН владелец кондиционирование воздуха".

щиты

Об этом сообщает "Твой город", передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, щиты с подобным текстом без содержания должны установить также в других районах Львовской области.

Оказалось, что департамент культуры, национальностей и религий ЛОГА провел соответствующий тендер еще в мае. Победителем стало ООО "Дорожные знаки", которое предложило выполнить работы дешевле предлагаемой суммы - за 581 тыс. грн вместо 600 тыс.

Договор с победителем заключили 12 июня, а 1 июля заключили дополнительный договор, в котором говорилось об "улучшении качества предмета закупки". Полностью выполнить работы подрядчик обязывался до 31 декабря 2019 года.

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На тендере ООО "Дорожные знаки" согласовали следующие щиты, пишет Центр общественного мониторинга и исследований.

ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 01
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 02
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 03
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 04
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 05
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 06
ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 07

"Инглиш из Сколе имеет продолжение - таких знаков и перлов десятки! 600 тыс. гривен уже получил подрядчик, выигравший тендер на разработку обозначения исторических памятников.
На сам тендер он подал все эти картинки как предложение, и он победил! И ему заплатили! И это видели все члены тендерного комитета, которые ставили свои подписи, когда признавали его победителем", - отмечают в ЦОМ.

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В центре также заявили, что сообщали в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили.

Согласно информации ведомства, ООО "Дорожные знаки" зарегистрировано в селе Черляны Городокского района. Его руководителем является Виктор Мельничук. Предприятие работает на рынке уже более 17 лет. Его основным видом деятельности является "производство различных металлических изделий".

ОУН владелец кондиционирование воздуха: Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле гугл транслейт 08

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