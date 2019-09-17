Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основной целью учений была отработка слаженности действий при выполнении задач по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск международных сил под руководством НАТО в Косово (KFOR). Учения проводились на базе Сamp Vrelo, в условиях.

Украинские военные во время учений провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов. Также участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.

Напомним, вчера на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019.

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