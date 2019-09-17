Погибшего на Донбассе воина-спецназовца Максима Кондратюка похоронили в Красилове Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Depo Хмельницкий".

Максим Кондратюк, 1993 года рождения, житель Хмельницкого, старший сержант, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, который 10 сентября во зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области получил крайне тяжелые огнестрельные осколочные ранения в результате подрыва на мине, от которых скончался 14 сентября во Харьковском военном госпитале.

"Максим мой друг. Он настоящий, честный, откровенный, верный во всем, и истинный патриот своей Родины, - говорит о своем боевом товарище сержант Александр, едва сдерживая скорбные эмоции. - Мы с ним призвались на контракт и пришли в полк почти одновременно. некоторое время служили в одном подразделении. Он получил очень тяжелые ранения. Другой на его месте, наверное, сразу бы погиб. Макс боролся за жизнь еще четыре дня и умер в Харьковском госпитале 14 сентября. От имени своих боевых побратимов выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким. Мы своих, а тем более тех, кто улетел на небо, не бросаем! Мы обязательно отомстим врагу за брата и всегда будем поддерживать его дочь и беременную жену, которая скоро должна родить".

Похоронили военнослужащего на местном кладбище.

У него остались родители, жена и дочь.











