Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Тренировка провела Наталья Тобиас - призер Олимпийских игр-2008 в беге на 1500 метров. В занятии, которое продолжалось почти час, были задействованы несколько десятков ветеранов АТО/ООС.

К тренировке также присоединились главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник, чемпионка мира-2013 по многоборью Анна Касьянова (Мельниченко) и многократный призер чемпионатов мира по многоборью Алексей Касьянов.

Присутствовавший на тренировке Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко заявил, что наших ветеранов ждет несколько новых программ спортивной реабилитации.

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