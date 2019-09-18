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18.09.19 09:24

Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей. ФОТОрепортаж

Делегация Православной церкви Украины во время визита в митрополию Лангади (Греция) сослужила иерархам трех поместных церквей.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По приглашению Высокопреосвященнейшего Иоанна (Тасьяса), митрополита Лангады, Литии и Рендины, представители Православной церкви Украины приняли участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса, вблизи Фессалоник", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в богослужении, кроме иерархов Константинопольского патриархата и Элладской православной церкви и Православной церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской православной церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

Как отмечают в ПЦУ, сослужением Божественной литургии архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание де-факто Православной церкви Украины еще одной поместной церковью.

Визит делегации ПЦУ проходил 11-14 сентября.

Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 01
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 02
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 03
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 04
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 05
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 06
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 07
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 08
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 09
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 10
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 11
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 12

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