Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По приглашению Высокопреосвященнейшего Иоанна (Тасьяса), митрополита Лангады, Литии и Рендины, представители Православной церкви Украины приняли участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса, вблизи Фессалоник", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в богослужении, кроме иерархов Константинопольского патриархата и Элладской православной церкви и Православной церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской православной церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

Как отмечают в ПЦУ, сослужением Божественной литургии архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание де-факто Православной церкви Украины еще одной поместной церковью.

Визит делегации ПЦУ проходил 11-14 сентября.























