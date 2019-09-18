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18.09.19 10:30

СБУ разоблачила коммерсантку, предложившую 45 тысяч гривен взятки замглавы ОТГ на Кировоградщине. ФОТО

Предпринимательница в сфере рекламных услуг предлагала чиновнику 45 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, за указанную сумму взятки женщина пыталась вне установленной процедуры "решить вопрос" о выделении на территории общины земельных участков для установления пяти рекламных бордов.

После полученного "предложения" госслужащий обратился в полицию.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт передачи злоумышленницей части неправомерной выгоды в размере 600 долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантке дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Разоблачение противоправных действий проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

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СБУ разоблачила коммерсантку, предложившую 45 тысяч гривен взятки замглавы ОТГ на Кировоградщине 01
СБУ разоблачила коммерсантку, предложившую 45 тысяч гривен взятки замглавы ОТГ на Кировоградщине 02

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