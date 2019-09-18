СБУ разоблачила коммерсантку, предложившую 45 тысяч гривен взятки замглавы ОТГ на Кировоградщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, за указанную сумму взятки женщина пыталась вне установленной процедуры "решить вопрос" о выделении на территории общины земельных участков для установления пяти рекламных бордов.
После полученного "предложения" госслужащий обратился в полицию.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт передачи злоумышленницей части неправомерной выгоды в размере 600 долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантке дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.
Разоблачение противоправных действий проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.