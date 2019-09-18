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18.09.19 10:31

У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили партию контрабандной продукции: оборудование для майнинга криптовалюты, комплектующие к мобильникам и БАДы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Партию товаров задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы и таможенники. Товар обнаружили в результате реализации предыдущей информации оперативного подразделения Главного центра оперативно-технических мероприятий ГПСУ", - говорится в сообщении.

После проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Пекина, выяснилось, что гражданин Китая прихватил с собой немалую партию товаров. Ценный товар иностранец планировал переместить вне погранично-таможенного контроля.

По результатам осмотра багажа установлено, что особа перемещает на территорию Украины без соответствующего оформления 160 кг товаров. Среди них материнские платы и запчасти к мобильным телефонам, системные блоки, которые могут использоваться для майнинга криптовалюты, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и большое количество биологически активных добавок.

На нарушителя составлены соответствующие материалы, контрабандный товар изъят.

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У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 01
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 02
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 03
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 04
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 05

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