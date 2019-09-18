ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Расскажу вам о ГБР в цифрах. Готовили эту статистику для доклада в штаб-квартиру Центрального антикоррупционного бюро Республики Польша в Варшаве, куда нашу делегацию пригласили для обмена опытом", - написала она.

Варченко отметила, что сегодня ГБР - это Центральный аппарат и 7 территориальных управлений.

По состоянию на сейчас в органе работает 690 работников, 499 из них - следователи.

"ГБР расследует 24335 уголовных производств. 854 подозрения уже объявили. 1929 производств направлены в суд. Есть 411 обвинительных приговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров, - Варченко

За 8 месяцев расследовали около 3000 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: по 165 из них сообщено о подозрении, 149 - направлены в суд, имеем 6 обвинительных приговоров.

Вот несколько громких кейсов, которые сейчас расследуем:

• завладение средствами государственного предприятия в размере 15 млн грн при утилизации опасных отходов бурения;

• мошенничество с вымогательство 570 тысяч долларов за должность в "Укроборонпроме";

• растрату 22 млн грн бюджетных средств за служебной халатности экс-главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны;

• закупку некачественного имущества для армии, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 100 млн грн;

• вымогательство взяток таможенниками, сотрудниками полиции, прокурорами - таких производств у нас много.

Есть чем гордиться, и, конечно, еще есть к чему стремиться", - написала Варченко.







Инфографика и фото: Варченко/Facebook





